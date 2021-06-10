Лучший игрок сезона испанской Ла Лиги - вратарь

Ла Лига определила лучшего футболиста сезона 2020/21.

Награду получил голкипер чемпиона, мадридского "Атлетико", словенец Ян Облак, сообщает Твиттер Ла Лиги.

В прошлом сезоне он провел все 38 матчей в чемпионате Испании, пропустил 25 голов. В 18 играх он сохранил свои ворота "сухими".

Накануне 28-летний словенец получил трофей Саморы, который вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.