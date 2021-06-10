Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучший игрок сезона испанской Ла Лиги - вратарь
Ла Лига определила лучшего футболиста сезона 2020/21.
Награду получил голкипер чемпиона, мадридского "Атлетико", словенец Ян Облак, сообщает Твиттер Ла Лиги.
В прошлом сезоне он провел все 38 матчей в чемпионате Испании, пропустил 25 голов. В 18 играх он сохранил свои ворота "сухими".
Накануне 28-летний словенец получил трофей Саморы, который вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо рассматривает вариант с обменом Русина на Довбика или Аллахяра
- Худший штрафной в карьере? Дикий промах Роналду матче с Израилем
- Президент РФС Колосков считает недостаточным решение УЕФА по форме сборной Украины
- Тоттенхэм выбрал Фонсеку, Почеттино и Куман остаются. Полная таблица тренерских трансферов
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...