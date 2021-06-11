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Хорди Альба откровенно возмутился действиям руководства Барселоны - из-за Луиса Суареса

Испания
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Хорди Альба откровенно возмутился действиям руководства Барселоны - из-за Луиса Суареса

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Левый фланговый защитник "Барселоны" и капитан сборной Испании Хорди Альба прокомментировал уход форварда Луиса Суареса в мадридский "Атлетико" прошлым летом.

Суарес много дал "Барселоне", а мы его почти подарили прямому конкуренту - "Атлетико". И в итоге они стали чемпионами. Мне это не понравилось. Где вы найдете еще такого форварда?

Сказано много всякой гадости, вещей, которые не имеют подтверждения. Атмосфера при Суаресе была замечательной, он хорошо вписывался в нашу команду и демонстрировал хорошую результативность, - цитирует Альбу Cadenaser.

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В статье: Испания Атлетико (Мадрид) Хорди Альба Луис Суарес Барселона
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