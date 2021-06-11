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Защитник Барселоны: С Месси у нас больше шансов выиграть трофеи – я надеюсь, что он останется
Лео forever
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба рассказал, что он думает о будущем форварда Лионеля Месси в клубе.
"Я надеюсь, что он останется. Это была бы прекрасная новость. Лео делает нас сильнее, с ним у нас больше возможностей выиграть трофеи".
33-летний аргентинец до сих пор не получил официального предложения о контракте от боссов каталонского клуба. Ранее Жоан Лапорта сообщил, что он настроен оптимистично и полностью уверен в подписании нового трудового договора с Месси.
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