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Защитник Барселоны: С Месси у нас больше шансов выиграть трофеи – я надеюсь, что он останется

Испания
(1 голосов)

Лео forever

Защитник Барселоны: С Месси у нас больше шансов выиграть трофеи – я надеюсь, что он останется

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба рассказал, что он думает о будущем форварда Лионеля Месси в клубе.

"Я надеюсь, что он останется. Это была бы прекрасная новость. Лео делает нас сильнее, с ним у нас больше возможностей выиграть трофеи".

33-летний аргентинец до сих пор не получил официального предложения о контракте от боссов каталонского клуба. Ранее Жоан Лапорта сообщил, что он настроен оптимистично и полностью уверен в подписании нового трудового договора с Месси.

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В статье: Лионель Месси Хорди Альба Барселона
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Источник:
Cadena SER

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Комментарии (4)
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storm_ua (Николаев)
11.06.2021 в 13:15
Шмонькины рабы никак не угомонятся.Если он не свалит, то клоунада в некогда серьёзном клубе продолжится. Вместо того чтобы избавиться от баласта который пожирает весь бюджет клуба. Продолжают брать кредиты.. Просто маразм.. Поэтому вместе со шмонькой опять будут унижены реалом, позорные вылеты в самых ответственных матчах лч.
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Барселиниус (землянин)
11.06.2021 в 12:09
Без Месси у вас вообще НИКАКИХ шансов выиграть хоть, какое-нибудь трофеюшко, шлемазлы вы куманоидные. Молитесь не Леонида, шоб он не ушёл. Но он не уйдёт, сжалится. Он и до 40 лет будет тянуть вас.
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
11.06.2021 в 12:50
Без "авторитету" чмоськи кумів та друзяк типу альби молоді гравці швидко подвинуть. От і моляться, переживають
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Барселиниус (землянин)
11.06.2021 в 13:00
Ну конечно переживают, ведь черномазая банда Куманя растёт, ширится..
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