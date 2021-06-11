Президент УЕФА сравнил Ювентус, Реал и Барселону с детьми, которые прогуливают школу

Президент УЕФА словенец Александер Чеферин поделился мнением о клубах-сепаратистах, итальянском "Ювентусе", испанских "Реале" и "Барселоне", которые отказались покидать Суперлигу - но хотят дальше выступать под эгидой УЕФА.

Иногда мне кажется, что эти три клуба похожи на детей, которые время прогуливают школу.

Их приглашают на вечеринки по случаю дней рождения, а они пытаются попасть на вечеринку с полицией, - сказал Чеферин в интервью Rai Sport.