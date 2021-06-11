  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент УЕФА сравнил Ювентус, Реал и Барселону с детьми, которые прогуливают школу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент УЕФА сравнил Ювентус, Реал и Барселону с детьми, которые прогуливают школу

Испания
(1 голосов)
Президент УЕФА сравнил Ювентус, Реал и Барселону с детьми, которые прогуливают школу

Новина українською

Президент УЕФА словенец Александер Чеферин поделился мнением о клубах-сепаратистах, итальянском "Ювентусе", испанских "Реале" и "Барселоне", которые отказались покидать Суперлигу - но хотят дальше выступать под эгидой УЕФА.

Иногда мне кажется, что эти три клуба похожи на детей, которые время прогуливают школу.

Их приглашают на вечеринки по случаю дней рождения, а они пытаются попасть на вечеринку с полицией, - сказал Чеферин в интервью Rai Sport.

Читайте такжеЧеферин: В Юве, Барсе и Реале говорят, что Суперлига еще существует, а через 2 дня подают заявку на участие в ЛЧ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид) Суперлига Александер Чеферин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 23:02
А с кем нам сравнивать этого Буратина после матча Швейцария - Украина или после этой кинокомедии которую они устроили с нашими футболками?
Ответить
+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
11.06.2021 в 23:01
Выгнать эти три клуба из лч
Ответить
0
-2
metall5291 (Kharkiv)
11.06.2021 в 22:47
Я был против этой суперлиги, и высказался немало. Но кто такой Чеферин ???? Кто он против этих клубов. Этого Шурика забудут на 2-й день после переизбрания.
Ответить
+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
12.06.2021 в 00:11
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...