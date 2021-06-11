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Президент УЕФА сравнил Ювентус, Реал и Барселону с детьми, которые прогуливают школу
Президент УЕФА словенец Александер Чеферин поделился мнением о клубах-сепаратистах, итальянском "Ювентусе", испанских "Реале" и "Барселоне", которые отказались покидать Суперлигу - но хотят дальше выступать под эгидой УЕФА.
Иногда мне кажется, что эти три клуба похожи на детей, которые время прогуливают школу.
Их приглашают на вечеринки по случаю дней рождения, а они пытаются попасть на вечеринку с полицией, - сказал Чеферин в интервью Rai Sport.
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 23:02
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таврия19752009 (симферополь)
11.06.2021 в 23:01
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metall5291 (Kharkiv)
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