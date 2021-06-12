Азар: Я не Роналду, он забивает 60-70 голов за год, а я - за семь или восемь лет

Вингер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар поделился мыслями насчет сравнения его с Криштиану Роналду.

"Это немного иное. Я не Криштиану Роналду. Он забивает 60-70 голов за год, а я – за семь или восемь лет. Мы разные.