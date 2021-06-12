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Азар: Я не Роналду, он забивает 60-70 голов за год, а я - за семь или восемь лет
Эден сравнил себя с Криштиану
Goal
Вингер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар поделился мыслями насчет сравнения его с Криштиану Роналду.
"Это немного иное. Я не Криштиану Роналду. Он забивает 60-70 голов за год, а я – за семь или восемь лет. Мы разные.
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Например, я никогда не выпрыгну так, чтобы оказаться выше защитника и забить головой. Представьте себе это. Я не приходил в "Реал" с мыслью о том, что должен стать новым Роналду. Я должен просто быть Эденом Азаром", – рассказал Эден.
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Источник:As
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.06.2021 в 18:08
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rivnenskyi (Рівне)
12.06.2021 в 18:06
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