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Азар: Я не Роналду, он забивает 60-70 голов за год, а я - за семь или восемь лет

Испания
(1 голосов)

Эден сравнил себя с Криштиану

Азар: Я не Роналду, он забивает 60-70 голов за год, а я - за семь или восемь лет

Goal

Новина українською

Вингер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар поделился мыслями насчет сравнения его с Криштиану Роналду.

"Это немного иное. Я не Криштиану Роналду. Он забивает 60-70 голов за год, а я – за семь или восемь лет. Мы разные.

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Например, я никогда не выпрыгну так, чтобы оказаться выше защитника и забить головой. Представьте себе это. Я не приходил в "Реал" с мыслью о том, что должен стать новым Роналду. Я должен просто быть Эденом Азаром", – рассказал Эден.

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В статье: Криштиану Роналду Эден Азар
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.06.2021 в 18:08
жрать меньше нужно!
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+1
0
rivnenskyi (Рівне)
12.06.2021 в 18:06
Еден, го сьогодні ввечері парочку? Хоча б гольових.
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