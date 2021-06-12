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Арсенал хочет купить Корреа у Лацио, но Сарри против

Испания
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Маурицио не намерен отпускать ведущих игроков "орлов"

Арсенал хочет купить Корреа у Лацио, но Сарри против

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Лондонский "Арсенал" сделал предложение римскому "Лацио" по трансферу форварда Хоакина Корреа. Об этом сообщает итальянское издание Football Italia.

"Пушкари" уже вышли на контакт с представителями "орлов", но новоиспеченный наставник "Лацио" Маурицио Сарри категорически против продажи ведущего нападающего.

В прошлом сезоне Серии А Корреа принял участие в 28 матчах, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей.

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В статье: Лацио (Рим) Хоакин Корреа Маурицио Сарри
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Источник:
Football Italia

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