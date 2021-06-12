Арсенал хочет купить Корреа у Лацио, но Сарри против

Лондонский "Арсенал" сделал предложение римскому "Лацио" по трансферу форварда Хоакина Корреа. Об этом сообщает итальянское издание Football Italia.

"Пушкари" уже вышли на контакт с представителями "орлов", но новоиспеченный наставник "Лацио" Маурицио Сарри категорически против продажи ведущего нападающего.

В прошлом сезоне Серии А Корреа принял участие в 28 матчах, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей.