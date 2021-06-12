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Арсенал хочет купить Корреа у Лацио, но Сарри против
Маурицио не намерен отпускать ведущих игроков "орлов"
Лондонский "Арсенал" сделал предложение римскому "Лацио" по трансферу форварда Хоакина Корреа. Об этом сообщает итальянское издание Football Italia.
"Пушкари" уже вышли на контакт с представителями "орлов", но новоиспеченный наставник "Лацио" Маурицио Сарри категорически против продажи ведущего нападающего.
В прошлом сезоне Серии А Корреа принял участие в 28 матчах, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей.
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Источник:Football Italia
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