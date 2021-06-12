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Атлетико просит 40 млн за Триппьера, чтобы подписать свою трансферную цель
Аргентинец нужен Симеоне
Правый защитник Киран Триппьер может покинуть мадридский "Атлетико" летом.
Испанский клуб хотел бы сохранить англичанина, однако интерес к нему проявляет "Манчестер Юнайтед". Команда Симеоне согласна продать игрока за 40 миллионов евро.
Именно эти деньги нужны "матрасникам", чтобы приобрести хавбека "Удинезе" Родриго де Пауля – главную цель испанской команды в летнее трансферное окно. Ранее было известно, что "Атлетико" предлагал итальянскому клубу 20 млн евро и защитника Неуэна Переса, однако получил отказ.
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