Атлетико просит 40 млн за Триппьера, чтобы подписать свою трансферную цель

Правый защитник Киран Триппьер может покинуть мадридский "Атлетико" летом.

Испанский клуб хотел бы сохранить англичанина, однако интерес к нему проявляет "Манчестер Юнайтед". Команда Симеоне согласна продать игрока за 40 миллионов евро.

Именно эти деньги нужны "матрасникам", чтобы приобрести хавбека "Удинезе" Родриго де Пауля – главную цель испанской команды в летнее трансферное окно. Ранее было известно, что "Атлетико" предлагал итальянскому клубу 20 млн евро и защитника Неуэна Переса, однако получил отказ.