"Твоя работа – это стыд. Иди сюда, поговорим без камер". Зидан вспылил на назойливого журналиста

Экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан вчера посетил вместе с женой финал плей-офф Сегунды между "Райо Вальекано" и "Жироной" (1:2). Напомним, за "Райо" выступает Люка Зидан.

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После матча к французскому специалисту обратился журналист GOL Серджио Киранте. Он задал Зинедину вопрос об уходе из "Реала" и опубликованном открытом письме. После игнорирования Зидан все-таки ответил Киранте: