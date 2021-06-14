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"Твоя работа – это стыд. Иди сюда, поговорим без камер". Зидан вспылил на назойливого журналиста
Зизу не железный
Daily Motion
Экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан вчера посетил вместе с женой финал плей-офф Сегунды между "Райо Вальекано" и "Жироной" (1:2). Напомним, за "Райо" выступает Люка Зидан.
После матча к французскому специалисту обратился журналист GOL Серджио Киранте. Он задал Зинедину вопрос об уходе из "Реала" и опубликованном открытом письме. После игнорирования Зидан все-таки ответил Киранте:
"Ты собираешься задавать мне одни и те же глупые вопросы? Твоя работа – это стыд. Я знаю тебя, а ты – меня. Всегда все по одному и тому же сценарию. Окей, иди сюда, поговорим без камер".
???? A Zidane siguen sin gustarle las preguntas de @SQuirante...— DirectoGol (@DirectoGol) June 13, 2021
#⃣ #DirectoGolEuro pic.twitter.com/7Bx6TspQFB
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