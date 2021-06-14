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"Твоя работа – это стыд. Иди сюда, поговорим без камер". Зидан вспылил на назойливого журналиста

Испания
(1 голосов)

Зизу не железный

"Твоя работа – это стыд. Иди сюда, поговорим без камер". Зидан вспылил на назойливого журналиста

Daily Motion

Новина українською

Экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан вчера посетил вместе с женой финал плей-офф Сегунды между "Райо Вальекано" и "Жироной" (1:2). Напомним, за "Райо" выступает Люка Зидан.

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После матча к французскому специалисту обратился журналист GOL Серджио Киранте. Он задал Зинедину вопрос об уходе из "Реала" и опубликованном открытом письме. После игнорирования Зидан все-таки ответил Киранте:

"Ты собираешься задавать мне одни и те же глупые вопросы? Твоя работа – это стыд. Я знаю тебя, а ты – меня. Всегда все по одному и тому же сценарию. Окей, иди сюда, поговорим без камер".

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Лука Зидан
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Источник:
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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
14.06.2021 в 11:47
хорош Зизу,так надо с этими провокационными журна шл ю хами
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