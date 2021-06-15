Реал снова отдаст Кубо в аренду

По информации As, "Реал" может отправить вингера Такефусу Кубо в новую аренду. В 20-летнем японце заинтересована "Мальорка", за которую он уже ранее выступал на правах аренды.

Сообщается, что на игрока также претендуют "Бетис" и "Эспаньол".

В минувшем сезоне на счету Кубо 1 гол и 1 ассист в 31 матче Ла Лиги.