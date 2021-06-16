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Барселона представила форму на новый сезон с крестом святого Георгия
И Саньерой
Фото: Барселона/автор невідомий
Испанская "Барселона" 15 июня устроила презентацию своей формы на сезон 2021/22.
На ней спереди, на высоте груди, поклонники клуба найдут рядом два элемента - крест святого Георгия, который является покровителем Барселоны, и Саньеру (геральдический флаг Барселоны с 4 красными полосами на золотистом фоне).
Традиционные вертикальные полосы расположены внизу, им предоставлено современный вид.
Герб "Барсы" - слева на груди с обычными цветами, с другой стороны белый логотип Nike.
На тыльной стороне футболки, чуть ниже шеи, есть каталонский флаг.
Имена и номера игроков, логотип ЮНИСЕФ в новом сезоне будут напечатаны белым цветом.
Новые футболки поступят в продажу утром 16 июня.
#MoreThan a jersey ????❤️ pic.twitter.com/9izkiXTHEw— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 15, 2021
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