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Барселона представила форму на новый сезон с крестом святого Георгия

Испания
(1 голосов)

И Саньерой

Барселона представила форму на новый сезон с крестом святого Георгия

Фото: Барселона/автор невідомий

Новина українською

Испанская "Барселона" 15 июня устроила презентацию своей формы на сезон 2021/22.

На ней спереди, на высоте груди, поклонники клуба найдут рядом два элемента - крест святого Георгия, который является покровителем Барселоны, и Саньеру (геральдический флаг Барселоны с 4 красными полосами на золотистом фоне).

Традиционные вертикальные полосы расположены внизу, им предоставлено современный вид.

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Герб "Барсы" - слева на груди с обычными цветами, с другой стороны белый логотип Nike.

На тыльной стороне футболки, чуть ниже шеи, есть каталонский флаг.

Имена и номера игроков, логотип ЮНИСЕФ в новом сезоне будут напечатаны белым цветом.

Новые футболки поступят в продажу утром 16 июня.

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
16.06.2021 в 01:14
Святий Георгій Змієборець скинув у пекло Змія, так що чекаємо офіційного протесту Російського Футбольного Союзу
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