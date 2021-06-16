Определена дата начала чемпионата Испании в Примере

Новый сезон в Ла Лиге (Примера) 2021/22 начнется 14 августа.

Накануне из-за календаря чемпионата Испании возник спор между футбольной ассоциацией и дирекцией Ла Лиги. Его пришлось решать арбитражному органу.

В турнире примут участие 20 клубов. Чемпионат будет состоять из 38 туров.

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Завершатся соревнования в конце мая 2022 года.

Последние три команды по итогам последнего тура выбывают из соревнований.