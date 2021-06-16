  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Определена дата начала чемпионата Испании в Примере
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определена дата начала чемпионата Испании в Примере

Испания
(2 голосов)
Определена дата начала чемпионата Испании в Примере

Банер La Liga/автор невідомий

Новина українською

Новый сезон в Ла Лиге (Примера) 2021/22 начнется 14 августа.

Накануне из-за календаря чемпионата Испании возник спор между футбольной ассоциацией и дирекцией Ла Лиги. Его пришлось решать арбитражному органу.

В турнире примут участие 20 клубов. Чемпионат будет состоять из 38 туров.

Читайте такжеЛучший игрок сезона испанской Ла Лиги - вратарь

Завершатся соревнования в конце мая 2022 года.

Последние три команды по итогам последнего тура выбывают из соревнований.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Испании Ла Лига
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...