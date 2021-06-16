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Серхио Рамос покидает Реал

Испания
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Серхио Рамос покидает Реал

Новина українською

Мадридский "Реал" анонсировал, что завтра состоится мероприятие, на котором сообщат об уходе из клуба капитана Серхио Рамоса.

Участие в мероприятии примет и президент клуба Флорентино Перес, сообщает клуб.

Клуб и игрок не сумели договориться о продлении контракта. "Реал" предлагал год с уменьшением зарплаты на 10%. Серхио хотел не менее 2 года.

Поэтому капитан покинет мадридский клуб через 16 лет выступлений за "Реал".

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В статье: Серхио Рамос Чемпионат Испании Реал (Мадрид)
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