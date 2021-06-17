Инсайдер раскрыл детали будущего соглашения Депая с Барселоной

Чувак очень любит подолгу возится с мячом, порой во вред командным действиям. Техничен, но эгоистичен. Довольно непростой, я бы даже сказал трудный характер у этого представителя без сомнения высшей негроидной расы. Дерзок, задирист, не терпит ни каких авторитетом, склонен к решению спорных вопросов физическим силовым путём. Беззаветно предан Куману, его любимчик, а это не есть хорошо для нормальных отношений в коллективе. И вот в свете всего этого, беззаботное, комфортное и радужное будущее Месси в команде видится довольно туманным. Я уже молчу о будущих неизбежных внутрикомандных разборках между кланом Месси (Альба, Бускетс, Роберто, Агуэро) и кланом Кумана (Депай, Де Йонг, Дест, Тринкао, Араухо и как ни странно Пике). Я же говорю, будет весело... смотреть этот сериал под названием "Хождение Месси по мукам, или план Кумана в действии." 1-й сезон