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Инсайдер раскрыл детали будущего соглашения Депая с Барселоной

Испания
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Мемфиса желает видеть Куман

Инсайдер раскрыл детали будущего соглашения Депая с Барселоной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Нидерландов и французского "Лиона" Мемфис Депай присоединится к испанской "Барселоне" как свободный агент.

Контракт до 2023 года с опцией продления до 2024-го, будет подписан в ближайшее время, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение почти завершено. Еще не все подписано, но почти закончено. Я очень хотел видеть в команде, - сказал наставник Барселоны Рональд Куман изданию Voetbal International.

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В статье: Рональд Куман Барселона Мемфис Депай
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Комментарии (15)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.06.2021 в 08:24
Здесь нужно понимать, как очень часто играют клубы испанской лиги против Барселоны. Особенно, на Камп Ноу. Это практически всегда - автобус. И невысокие, пронырливые, с хорошим дриблингом Агуэро и Депай могу значительно облегчить задачу Барсе взломать этот автобус. Но с другой стороны, в команду добавится ещё один не высокий футболист. И что в таком случае делать Барсе при стандартах и угловых у своих ворот и у ворот соперника? Явно не выдерживается баланс в команде между силовыми и рослыми футболистами и футболистами не высокого роста. И это большая проблема.
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Барселиниус (землянин)
17.06.2021 в 13:04
Да, Барсу давно уже надо "подымать". Угловые, борьба на втором этаже это очень важные составляющие современного футбола. А у низкорослой Барсой с этим беда, КПД угловых - 0,1 Борьба за верховой мяч зачастую проигрывается.. Пике, Ленгле? этого мало, да и бокопоры они знатные. Барсе сейчас не хватает роста и мощи, шоб на равных сражатся с такими командами, как Бавария, Ливер, ПСЖ... На одной низкорослой технике далеко не уедешь..
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0
0
Кот2021 (Николаев)
17.06.2021 в 06:26
Пока в Барселоне есть Месси - всякие, типа Гризманов, Коутиньо и т.д. по списку... не заиграет. Ну разве, что найдется тот у кого кокосы крепкими окажутся противостоять Лео.
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+1
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.06.2021 в 08:16
Спасибо за юмор. Очень смешно.
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-1
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hardcorepwnz (Украина)
17.06.2021 в 02:17
Серьезное подписание, завидую) С Украиной очень сильно разрывал. Главное чтобы не превратился в чистильщика косяков за Альбой, во что превратили Гризманна.
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Барселиниус (землянин)
17.06.2021 в 02:42
Тут скорее Альба превратится в чистильщика, как при Неймаре. Когда бразилец ушёл, Альба выдохнул..
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
17.06.2021 в 02:50
Ну лучше же было, провалов на этом фланге было куда меньше.
0
-1
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Барселиниус (землянин)
17.06.2021 в 03:25
У Альбы с Депаем начнутся тёрки. Подчищать за нигером? да ни за шо! Месси вступится за кореша.. Осмелевший мальчик Де Йонг крикнет: "Наших бьют!".. Тринкао с Дестом уже бегут... Агуэро с Роберто сурово наматывают на руки клубные ремни с эмблемой Барсы на латунных бляхах.. Бускетс в стойке каратиста... Араухо целится Месси в ухо.. Пике орёт: "Да здравствует Каталония! Шакира понад усе!", Гризман заплёл косы и притворился уборщицей Хуанитой.. Негры Дембеле и Юмтити с вёдрами белой краски стоят и ждут чья возьмёт... Тер Штегену пох.уй.. Куман сидит на барабане, курит шмаль и смотрит в подзорную трубу на всё это действо.. Ты этому завидуешь, достопочтимый Хард?
+1
-1
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
17.06.2021 в 07:14
))))) умтитти и дембеле с ведрами белой краски это сильно)))))) ахах))))))
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
17.06.2021 в 13:35
Барселинус, да ладно, не думаю что все так плохо))
0
0
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Барселиниус (землянин)
17.06.2021 в 00:13
У Барсы появился новый Неймар. С чем вас друзья барселонцы и поздравляю. Вам будет весело. И мне тоже..
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0
0
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MES QUE UN CLUB
17.06.2021 в 00:36
В каком смысле Неймар? Если будет играть как он, так это супер. Только он и близко с Неймаром не стоял. Характер?
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Барселиниус (землянин)
17.06.2021 в 01:55
Чувак очень любит подолгу возится с мячом, порой во вред командным действиям. Техничен, но эгоистичен. Довольно непростой, я бы даже сказал трудный характер у этого представителя без сомнения высшей негроидной расы. Дерзок, задирист, не терпит ни каких авторитетом, склонен к решению спорных вопросов физическим силовым путём. Беззаветно предан Куману, его любимчик, а это не есть хорошо для нормальных отношений в коллективе. И вот в свете всего этого, беззаботное, комфортное и радужное будущее Месси в команде видится довольно туманным. Я уже молчу о будущих неизбежных внутрикомандных разборках между кланом Месси (Альба, Бускетс, Роберто, Агуэро) и кланом Кумана (Депай, Де Йонг, Дест, Тринкао, Араухо и как ни странно Пике). Я же говорю, будет весело... смотреть этот сериал под названием "Хождение Месси по мукам, или план Кумана в действии." 1-й сезон
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
17.06.2021 в 02:19
Ну в игровом плане он сильно прибавил в Лионе. Помню его сезон в МЮ, это такое ни о чем было, что стыдно вспоминать. Во Франции как-то вернули его на путь истинный. А может сам понял, что рановато звезду поймал.
0
-1
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mafan (Рівне)
17.06.2021 в 01:15
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