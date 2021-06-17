Известны детали будущего соглашения Депая с Барселоной, заговорил Куман

Нападающий сборной Нидерландов и французского "Лиона" Мемфис Депай присоединится к испанской "Барселоне" как свободный агент.

Контракт до 2023 года с опцией продления до 2024-го, будет подписан в ближайшее время, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение почти завершено. Еще не все подписано, но почти закончено. Я очень хотел видеть в команде, - сказал наставник Барселоны Рональд Куман изданию Voetbal International.