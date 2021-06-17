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Известны детали будущего соглашения Депая с Барселоной, заговорил Куман

Испания
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(1 голосов)
Известны детали будущего соглашения Депая с Барселоной, заговорил Куман

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Нидерландов и французского "Лиона" Мемфис Депай присоединится к испанской "Барселоне" как свободный агент.

Контракт до 2023 года с опцией продления до 2024-го, будет подписан в ближайшее время, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение почти завершено. Еще не все подписано, но почти закончено. Я очень хотел видеть в команде, - сказал наставник Барселоны Рональд Куман изданию Voetbal International.

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В статье: Рональд Куман Барселона Мемфис Депай
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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
17.06.2021 в 00:13
У Барсы появился новый Неймар. С чем вас друзья барселонцы и поздравляю. Вам будет весело. И мне тоже..
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MES QUE UN CLUB
17.06.2021 в 00:36
В каком смысле Неймар? Если будет играть как он, так это супер. Только он и близко с Неймаром не стоял. Характер?
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