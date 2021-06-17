Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны детали будущего соглашения Депая с Барселоной, заговорил Куман
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий сборной Нидерландов и французского "Лиона" Мемфис Депай присоединится к испанской "Барселоне" как свободный агент.
Контракт до 2023 года с опцией продления до 2024-го, будет подписан в ближайшее время, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.
Соглашение почти завершено. Еще не все подписано, но почти закончено. Я очень хотел видеть в команде, - сказал наставник Барселоны Рональд Куман изданию Voetbal International.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Расписание и результаты Евро-2020
- Форвард Аякса Траоре вылетел в Киев для подписания контракта с Шахтером
- Два клуба отказались от участия во Второй лиге
- Барселона представила форму на новый сезон с крестом святого Георгия
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
Новости по теме
- 11:55 Зарубежные Депай тянет, а Де Бур топит. UA-Футбол представляет участника ЕВРО-2020: Нидерланды
- 11:08 Зарубежные Болят глаза и Кройф переворачивается в гробу. Ситуация в сборной Нидерландов - уникальный шанс для Украины
- 11:50 Зарубежные Что изменил де Бур и фактор Депая. Анализ соперника Украины от тренера из Нидерландов
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Барселиниус (землянин)
17.06.2021 в 00:13
Ответить
0
0
MES QUE UN CLUB
17.06.2021 в 00:36
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...