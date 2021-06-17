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Президент Барселоны Лапорта: Бутсы Лео Месси продолжат работу на поле Камп Ноу
Оптимистично
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о том, как продвигаются переговоры по новому соглашению капитана первой команды Лионеля Месси.
"Я спокоен. Бутсы Лео Месси продолжат работу на поле "Камп Ноу". Я не думаю о его уходе, он хочет остаться. Все это нелегко, но мы сделаем все, что в наших силах. Нет необходимости чем-то соблазнять его, он полон решимости, есть ряд обстоятельств, из-за которых он хочет остаться".
"С ним все в порядке, но он еще не подписал контракт. Агуэро каждый день вторит ему: "Подпиши новый контракт, мы будем играть вместе".
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