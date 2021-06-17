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Карим Бензема попрощался с Рамосом

Испания
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Француз написал пост в твиттере

Карим Бензема попрощался с Рамосом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier

Новина українською

Форвард "Реала" Карим Бензема в своем Twitter высказался по поводу ухода из команды капитана Серхио Рамоса.

"Он больше, чем капитан, он мой друг, брат. Спасибо тебе за все моменты, за то, что пережили вместе на этом пути, который принес столько успеха "Реалу". Желаю тебе всего наилучшего, легенда", — написал Бензема.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за "Реал", на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

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В статье: Серхио Рамос Карим Бензема Реал (Мадрид)
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