Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карим Бензема попрощался с Рамосом
Француз написал пост в твиттере
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier
Форвард "Реала" Карим Бензема в своем Twitter высказался по поводу ухода из команды капитана Серхио Рамоса.
"Он больше, чем капитан, он мой друг, брат. Спасибо тебе за все моменты, за то, что пережили вместе на этом пути, который принес столько успеха "Реалу". Желаю тебе всего наилучшего, легенда", — написал Бензема.
В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за "Реал", на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
More than a Capitán, my friend, my brother thanks for all the moments we spent together on the road of success for the @realmadrid Wish you all the best legend @SergioRamos ❤️???????????? pic.twitter.com/3KcYOq4IwU— Karim Benzema (@Benzema) June 17, 2021
Популярное сейчас
- СМИ: Коваленко не впечатлил Гасперини. Аталанта готова продать украинца
- Италия в плей-офф, Рамос покинул Реал, Металлист вернулся. Главные новости за 16 июня
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 17 июня
- Серхио Рамос покидает Реал
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей