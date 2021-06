Карим Бензема попрощался с Рамосом

Форвард "Реала" Карим Бензема в своем Twitter высказался по поводу ухода из команды капитана Серхио Рамоса.

"Он больше, чем капитан, он мой друг, брат. Спасибо тебе за все моменты, за то, что пережили вместе на этом пути, который принес столько успеха "Реалу". Желаю тебе всего наилучшего, легенда", — написал Бензема.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за "Реал", на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

More than a Capitán, my friend, my brother thanks for all the moments we spent together on the road of success for the @realmadrid Wish you all the best legend @SergioRamos ❤️???????????? pic.twitter.com/3KcYOq4IwU