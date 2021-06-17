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Серхио Рамос: Я не хотел уходить

Испания
(1 голосов)

Футболист рассказал о переговорах со сливочными

Серхио Рамос: Я не хотел уходить

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился подробностями своих переговоров с клубом по новому контракту. В конце месяца капитан "сливочных" покинет команду на правах свободного агента.

"Моим приоритетным вариантом было остаться. Мне предложили продлить контракт на один год с понижением зарплаты. Деньги не были проблемой, но я хотел двухлетний контракт. Повторюсь, дело было не в деньгах. В итоге я принял предложение, но клуб сообщил, что оно уже не в силе. У предложения был срок, и я не знал об этом.

Думаю, я заработал и заслужил продление на два года, но клуб не согласился, поэтому всё закончилось. Я удивился, что предложение перестало действовать. Мне никогда не говорили, что у него есть срок. Я узнал об этом, когда сказал им, что согласен на однолетний контракт. Я удивлён и не знаю, почему так произошло. Я никогда не хотел уходить", — приводятся слова Рамоса в "твиттере" Madrid Zone.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
17.06.2021 в 17:58
Еще в марте Marca и другие журналисты сообщали, что предложение Рамосу действует до 31 марта, далее формирование зарплатной ведомости будет идти без него. По истечению срока он сказал окей, формируйте без меня. Теперь выясняется, что он "не знал". Или это его брат-агент заигрался в интриги, или сам Рамос не въехал, но получается так, что все знали, а он не знал. В итоге слезы, клуб хотел продлить, игрок хотел играть, но дорожки наши разошлись. Грустно. Серхио удачи в новом клубе и еще раз спасибо за все! Уверен, мы еще увидим его в структуре Мадрида.
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