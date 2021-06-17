Серхио Рамос: Я не хотел уходить

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился подробностями своих переговоров с клубом по новому контракту. В конце месяца капитан "сливочных" покинет команду на правах свободного агента.

"Моим приоритетным вариантом было остаться. Мне предложили продлить контракт на один год с понижением зарплаты. Деньги не были проблемой, но я хотел двухлетний контракт. Повторюсь, дело было не в деньгах. В итоге я принял предложение, но клуб сообщил, что оно уже не в силе. У предложения был срок, и я не знал об этом.

Думаю, я заработал и заслужил продление на два года, но клуб не согласился, поэтому всё закончилось. Я удивился, что предложение перестало действовать. Мне никогда не говорили, что у него есть срок. Я узнал об этом, когда сказал им, что согласен на однолетний контракт. Я удивлён и не знаю, почему так произошло. Я никогда не хотел уходить", — приводятся слова Рамоса в "твиттере" Madrid Zone.