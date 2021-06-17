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Легендарный экс-футболист Серхи Бархуан возглавит Барселону Б

Испания
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Легендарный экс-футболист Серхи Бархуан возглавит Барселону Б

Фото: Marca/автор невідомий

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49-летний Cерхи Бархуан стал новым наставником "Барселоны Б". Переговоры начались на днях, и только что они завершились, сообщает Marca.

Таким образом бывший игрок возвращается в свой родной клуб. Он играл еще в молодежной команде "Барселоны" в 1988-1990 годах, а затем прошел путь от команды "С" к главной и выступал за нее 9 лет - с 1993 по 2002 годы. Карьеру игрока Серхи закончил в мадридском "Атлетико" (2002-2005). Выступал за сборную Испании в 1998-2004 годах.

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Как тренер Серхи Бархуан работал с молодежью "Барсы" в 2009-2011 годах, впоследствии были "Рекреативо", "Альмерия", "Мальорка", а в 2017-2019 годах - китайский "Жейянг Гринтаун". С тех пор Серхи был без работы.

Приход Серхи вписывается в рамки изменений в клубе, которые проводит новый президент клуба Жоан Лапорта. С прошлой недели началась реструктуризация в низших звеньях клуба, в частности был уволен наставник "Барселоны Б" Франсиско Хавьер Гарсия Пимиента.

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В статье: Серхи Бархуан Барселона Б
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