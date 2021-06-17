Победитель Лиги Европы подписал "мандалорца"

Испанский "Вильярреал", действующий триумфатор Лиги Европы сезона 2020/21, подписал новичка.

Им стал 29-летний франко-алжирский центральный защитник Аисса Манди, который может играть на любой позиции в обороне.

Игрок перешел в качестве свободного агента из клуба "Реал Бетис".

Контракт, как сообщает "Вильярреал", заключен до июня 2025 года.

За "Реал Бетис" Манди с 2016 провел 173 матча, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Перед тем он играл во Франции за клуб "Стад Реймс" - 169 матчей.

Аисса играет за национальную сборную Алжира, с ней он сыграл около 60 матчей, в частности на ЧМ-2014.