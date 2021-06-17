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Победитель Лиги Европы подписал "мандалорца"
Свободного агента
Картинка від ФК Вільярреал
Испанский "Вильярреал", действующий триумфатор Лиги Европы сезона 2020/21, подписал новичка.
Им стал 29-летний франко-алжирский центральный защитник Аисса Манди, который может играть на любой позиции в обороне.
Игрок перешел в качестве свободного агента из клуба "Реал Бетис".
Контракт, как сообщает "Вильярреал", заключен до июня 2025 года.
За "Реал Бетис" Манди с 2016 провел 173 матча, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Перед тем он играл во Франции за клуб "Стад Реймс" - 169 матчей.
Аисса играет за национальную сборную Алжира, с ней он сыграл около 60 матчей, в частности на ЧМ-2014.
Y ahora sí... ¡Las primeras palabras de @aissamandi23 como groguet!— Villarreal CF (@VillarrealCF) June 16, 2021
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???? https://t.co/B0t5VO3kwT#MandiEsGroguet pic.twitter.com/MfaMJ7e5qV
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