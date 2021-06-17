  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Победитель Лиги Европы подписал "мандалорца"
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победитель Лиги Европы подписал "мандалорца"

Испания
(1 голосов)

Свободного агента

Победитель Лиги Европы подписал "мандалорца"

Картинка від ФК Вільярреал

Новина українською

Испанский "Вильярреал", действующий триумфатор Лиги Европы сезона 2020/21, подписал новичка.

Им стал 29-летний франко-алжирский центральный защитник Аисса Манди, который может играть на любой позиции в обороне.

Игрок перешел в качестве свободного агента из клуба "Реал Бетис".

Контракт, как сообщает "Вильярреал", заключен до июня 2025 года.

За "Реал Бетис" Манди с 2016 провел 173 матча, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Перед тем он играл во Франции за клуб "Стад Реймс" - 169 матчей.

Аисса играет за национальную сборную Алжира, с ней он сыграл около 60 матчей, в частности на ЧМ-2014.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бетис (Севилья) Вильярреал Аисса Манди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...