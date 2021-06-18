Куман: Мы всегда говорили, что Лионель Месси должен закончить карьеру в Барселоне

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман высказался о перспективах "сине-гранатовых" в следующем сезоне в контексте будущего капитана команды Лионеля Месси. Напомним, контракт аргентинца с клубом истекает 30 июня.

"Да, у нас хорошие перспективы. Я знаю, что клуб усердно работает, чтобы выстроить конкурентоспособную команду, которая будет лучше, чем в прошлом сезоне. Убежден, что состав станет сильнее".

"Мы всегда говорили, что Месси должен закончить карьеру в "Барселоне". Я надеюсь, скоро этот вопрос будет решен. Думаю, продление вполне реально. Это стало бы отличной новостью для всех нас".

"Тот факт, что мы не подписали Вейналдума? Обидно, ведь это интересный футболист, который входил в планы многих команд. Нам не хватило нескольких решающих и убедительных контактов".