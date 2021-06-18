Экс-наставник сборной Испании назначен главным тренером Гранады

"Гранада" объявила о назначении на должность главного тренера Роберта Морено.

Соглашение с 43-летним специалистом рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что испанец находился без работы с лета 2020 года, когда покинул "Монако". Ранее он тренировал сборную Испанию, под руководством которого команда квалифицировалась на Евро-2020.

Напомним, что в минувшем сезоне "Гранада" финишировала на 9-м месте в чемпионате Италии. Также команда дошла до 1/4 финала Лиги Европы, где уступила "Манчестер Юнайтед".