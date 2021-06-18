Куман: В переговорах с Вейналдумом нам стоило быть более убедительными

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал несостоявшийся переход в команду полузащитника Жоржиньйо Вейналдума. Напомним, игрок по истечении контракта с "Ливерпулем" присоединился к "Пари Сен-Жермен".

"Жаль, что Вейналдум не перешёл в "Барселону". Это интересный футболист, который входил в планы многих клубов. Мне кажется, что нам не хватило нескольких встреч, которые могли бы стать решающими. Или, возможно, нам стоило быть более убедительными. Так или иначе, факт в том, что "ПСЖ" нас опередил", — приводит слова Кумана Sport.es.

Вейналдум перешёл в "Ливерпуль" из "Ньюкасл Юнайтед" в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и "Фейеноорд". В завершившемся сезоне 30-летний хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, забив в них два гола.