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Варан может покинуть Реал после Евро-2020
Пока неизвестно, куда перейдет защитник
Защитник сборной Франции Рафаэль Варан объявит об уходе из "Реала" после чемпионата Европы-2020 по футболу, утверждает El Golazo de Gol.
Ранее, в апреле, Diario AS сообщал, что 28-летний игрок намерен уговорить руководство мадридцев отпустить его по окончании сезона. На Варана претендовал "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне Варан провел 41 матч за "Реал" и забил два гола. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 70 миллионов евро. Француз выступает за "галактикос" с 2011 года.
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