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Варан может покинуть Реал после Евро-2020

Испания
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Пока неизвестно, куда перейдет защитник

Варан может покинуть Реал после Евро-2020

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Защитник сборной Франции Рафаэль Варан объявит об уходе из "Реала" после чемпионата Европы-2020 по футболу, утверждает El Golazo de Gol.

Ранее, в апреле, Diario AS сообщал, что 28-летний игрок намерен уговорить руководство мадридцев отпустить его по окончании сезона. На Варана претендовал "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Варан провел 41 матч за "Реал" и забил два гола. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 70 миллионов евро. Француз выступает за "галактикос" с 2011 года.

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид)
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