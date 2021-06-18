Варан может покинуть Реал после Евро-2020

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан объявит об уходе из "Реала" после чемпионата Европы-2020 по футболу, утверждает El Golazo de Gol.

Ранее, в апреле, Diario AS сообщал, что 28-летний игрок намерен уговорить руководство мадридцев отпустить его по окончании сезона. На Варана претендовал "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Варан провел 41 матч за "Реал" и забил два гола. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 70 миллионов евро. Француз выступает за "галактикос" с 2011 года.