35-миллионный аргентинец пройдет медобследование в мадридском клубе после Копа Америка

Капитан "Удинезе" Родриго де Пауль вскоре сменит клуб. Аргентинец после завершения Копа Америка пройдет медобследование в мадридском "Атлетико". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас де Пауль в составе сборной Аргентины участвует в Кубке Америки, который проходит в Бразилии. Оба первые матчи турнира он провел в стартовом составе "бело-голубых".

Полузащитник выступает за "Удинезе" с 2016-го года - тогда он перешел из "Валенсии" за 3 млн евро. Прошлый сезон получился особенно удачным для аргентинца, ведь Родриго записал в свой актив 9 голов и 10 ассистов в Серии А.

Трансфер 27-летнего игрока обойдется "матрасникам" в 35 млн евро.