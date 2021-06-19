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35-миллионный аргентинец пройдет медобследование в мадридском клубе после Копа Америка
Прошлый сезон для него сложился прекрасно
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Удинезе" Родриго де Пауль вскоре сменит клуб. Аргентинец после завершения Копа Америка пройдет медобследование в мадридском "Атлетико". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сейчас де Пауль в составе сборной Аргентины участвует в Кубке Америки, который проходит в Бразилии. Оба первые матчи турнира он провел в стартовом составе "бело-голубых".
Полузащитник выступает за "Удинезе" с 2016-го года - тогда он перешел из "Валенсии" за 3 млн евро. Прошлый сезон получился особенно удачным для аргентинца, ведь Родриго записал в свой актив 9 голов и 10 ассистов в Серии А.
Трансфер 27-летнего игрока обойдется "матрасникам" в 35 млн евро.
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