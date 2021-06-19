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Барселона официально представила Депая

Испания
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Игрок будет выступать в каталонском клубе

Барселона официально представила Депая

Новина українською

Барселона официально представила Мемфиса Депая в качестве игрока команды. Детали сделки и номер нидерландца пока не уточняются.

"Сила льва приземляется на Камп Ноу" - сообщил твиттер "Барселоны".

В прошлом сезоне нападающий провел 37 матчей в Лиге 1 за "Лион", забил 20 голов и сделал 12 результативных передач. Игрок оценивается в 45 млн евро.

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В статье: Лион Мемфис Депай Барселона Испания
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