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Барселона официально представила Депая
Игрок будет выступать в каталонском клубе
Барселона официально представила Мемфиса Депая в качестве игрока команды. Детали сделки и номер нидерландца пока не уточняются.
"Сила льва приземляется на Камп Ноу" - сообщил твиттер "Барселоны".
В прошлом сезоне нападающий провел 37 матчей в Лиге 1 за "Лион", забил 20 голов и сделал 12 результативных передач. Игрок оценивается в 45 млн евро.
✒️ La força d'un lleó aterra al Camp Nou— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 19, 2021
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Источник:Твиттер ФК "Барселона"
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