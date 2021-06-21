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Лапорта – о контракте Месси, живой Суперлиге, назначении сестры в руководство и финансах Барселоны
Босс каталонцев на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал интервью испанским журналистам, в рамках которого высказался на различные темы.
"Я хотел бы, чтобы Месси сказал нам "да" как можно скорее. Он поможет нам во всем. Как я уже говорил, Агуэро помогает, он каждый день говорит Лео, что ему нужно остаться. Переговоры? Месси взволнован, я благодарен ему за желание остаться в команде".
"По поводу Суперлиги я могу сказать следующее: если мы хотим, чтобы футбол был более привлекательным и стабильным, то нужно делать ставки именно таким образом. Проект жив, я настаиваю. Мы все еще пытаемся вступить в диалог с УЕФА. Не будем извиняться за попытку организовать соревнование, не будем извиняться перед УЕФА за то, что хотим быть хозяевами своей судьбы. По крайней мере, пока я президент. Нам грозили штрафами и баном, тем не менее, процесс приостановлен – нас зарегистрировали для участия в ЛЧ".
"Моя сестра действительно получила должность в одном из отделов маркетинга. Она крайне квалифицированный человек для этого работу. Мне нужны смелые и надежные люди".
"Период тьмы подходит к концу, мы разобрались с финансовыми счетами – "Барселона" и так сильно запятнала свою эмблему. Технические требования, которые позволят нам двигаться вперед, выполнены. Мое руководство несет ответственность с марта. Сегодня начинается новый великолепный этап в истории "Барселоны". Мы выздоровеем экономически и вернем себе место на спортивном уровне".
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