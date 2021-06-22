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Дембеле предстоит операция. Он выбыл на четыре месяца

Испания
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Француз снова выбыл. И снова надолго

Дембеле предстоит операция. Он выбыл на четыре месяца

Новина українською

Полузащитник национальной сборной Франции и каталонской "Барселоны" Усман Дембеле из-за травмы пропустит длительное время.

По информации L’Equipe, повреждение мышц бедра требует хирургического вмешательства. Восстановление после операции займет около четырех месяцев.

Скорее всего, операция будет проведена в Финляндии, где Дембеле уже оказывали помощь в 2017 и 2020 годах.

Напомним, 24-летний Дембеле получил повреждение в матче 2-го тура Евро с Венгрией (1:1), в котором он вышел на замену во втором тайме. Из-за повреждения он не сумел доиграть поединок до финального свистка.

Отметим, что это уже тринадцатая травма вингера с момента его перехода в "Барселону" в 2017 году. В общей сумме Дембеле пропустил из-за травм за 4 года 536 дней.

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В статье: Франция Барселона Усман Дембеле
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Источник:
Lequipe

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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 18:46
Пусть эта хитровые@анная обезьяна вообще нах..й убывает навсегда. Нашла мартышка для себя пансионат блъ на берегу Средиземного моря понимаешь. На больничной койке постоянно валяется блъ, а зряплату ему плати? Нех..ёво с..ка нигер устроился я смотрю. Как только заговорили о продаже, так оно сразу там шо то потянуло уже..
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
22.06.2021 в 18:52
З тебе приклад бере
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Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 19:14
0
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