Дембеле предстоит операция. Он выбыл на четыре месяца

Полузащитник национальной сборной Франции и каталонской " Барселоны " Усман Дембеле из-за травмы пропустит длительное время.

По информации L’Equipe, повреждение мышц бедра требует хирургического вмешательства. Восстановление после операции займет около четырех месяцев.

Скорее всего, операция будет проведена в Финляндии, где Дембеле уже оказывали помощь в 2017 и 2020 годах.

Напомним, 24-летний Дембеле получил повреждение в матче 2-го тура Евро с Венгрией (1:1), в котором он вышел на замену во втором тайме. Из-за повреждения он не сумел доиграть поединок до финального свистка.

Отметим, что это уже тринадцатая травма вингера с момента его перехода в "Барселону" в 2017 году. В общей сумме Дембеле пропустил из-за травм за 4 года 536 дней.