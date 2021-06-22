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Дембеле предстоит операция. Он выбыл на четыре месяца
Француз снова выбыл. И снова надолго
Полузащитник национальной сборной Франции и каталонской "
По информации L’Equipe, повреждение мышц бедра требует хирургического вмешательства. Восстановление после операции займет около четырех месяцев.
Скорее всего, операция будет проведена в Финляндии, где Дембеле уже оказывали помощь в 2017 и 2020 годах.
Напомним, 24-летний Дембеле получил повреждение в матче 2-го тура Евро с Венгрией (1:1), в котором он вышел на замену во втором тайме. Из-за повреждения он не сумел доиграть поединок до финального свистка.
Отметим, что это уже тринадцатая травма вингера с момента его перехода в "Барселону" в 2017 году. В общей сумме Дембеле пропустил из-за травм за 4 года 536 дней.
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