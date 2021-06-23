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В День рождения: стало известно, когда Барса планирует объявить о продлении контракта с Месси
Аргентинец определился со своим будущем
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" в ближайшие дни планирует объявить о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.
По информации El Chiringuito, каталонский клуб готовится сообщить о продлении контракта с аргентинцем в четверг, 24 июня. В этот день ему исполнится 34 года.
В прошлом сезоне Лионель провел 35 матчей в чемпионате Испании (30 голов и 11 результативных передач). 33-летний игрок провёл всю карьеру в составе каталонского клуба.
Напомним, контракт аргентинца с "Барселоной" заканчивается 30 июня 2021 года.
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