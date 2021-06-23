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В День рождения: стало известно, когда Барса планирует объявить о продлении контракта с Месси

Испания
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(1 голосов)

Аргентинец определился со своим будущем

В День рождения: стало известно, когда Барса планирует объявить о продлении контракта с Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" в ближайшие дни планирует объявить о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

По информации El Chiringuito, каталонский клуб готовится сообщить о продлении контракта с аргентинцем в четверг, 24 июня. В этот день ему исполнится 34 года.

В прошлом сезоне Лионель провел 35 матчей в чемпионате Испании (30 голов и 11 результативных передач). 33-летний игрок провёл всю карьеру в составе каталонского клуба.

Читайте такжеКуман: Мы всегда говорили, что Лионель Месси должен закончить карьеру в Барселоне

Напомним, контракт аргентинца с "Барселоной" заканчивается 30 июня 2021 года.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
El Chiringuito

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
23.06.2021 в 09:49
Коли він побачить, що проєкт Барселона це КОМАНДА, а не чергова його світла... Яку треба тягнути та і за яку потрібно "відповідати".
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+1
-3
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Spokoyno (Київ)
23.06.2021 в 10:41
По-перше СВІТА, а не світла... Що мій розумник знає... По-друге ти диви вже пару чМосек почервонілий від тиску жаб чи люті...
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+1
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
23.06.2021 в 11:24
Якщо не світа то кума навіщо брали?
+1
0


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