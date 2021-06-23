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ФИФА выплатит Барселоне почти 3 миллиона евро за травму Дембеле
4 месяца реабилитации окупятся
Getty Images / Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" получит компенсацию от ФИФА за травму французского вингера Усмана Дембеле. Напомним, игрок получил повреждение мышцы бедра, находясь в расположении сборной Франции на ЕВРО. Он уже покинул лагерь команды Дидье Дешама.
Напомним, на днях стало известно, что повреждение Дембеле потребует четырехмесячного восстановления. Усман будет прооперирован.
Согласно правилам ФИФА, европейские клубы получают компенсацию за травму исполнителя во время его нахождения в сборной на время турниров, которые входят в международный календарь, если футболист выбывает на срок более 28 дней. День "простоя" – это приблизительно 21 тысяча евро. Таким образом, "Барселона" получит примерно 2,5 миллиона евро.
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