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ФИФА выплатит Барселоне почти 3 миллиона евро за травму Дембеле

Испания
(1 голосов)

4 месяца реабилитации окупятся

ФИФА выплатит Барселоне почти 3 миллиона евро за травму Дембеле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Каталонская "Барселона" получит компенсацию от ФИФА за травму французского вингера Усмана Дембеле. Напомним, игрок получил повреждение мышцы бедра, находясь в расположении сборной Франции на ЕВРО. Он уже покинул лагерь команды Дидье Дешама.

Напомним, на днях стало известно, что повреждение Дембеле потребует четырехмесячного восстановления. Усман будет прооперирован.

Согласно правилам ФИФА, европейские клубы получают компенсацию за травму исполнителя во время его нахождения в сборной на время турниров, которые входят в международный календарь, если футболист выбывает на срок более 28 дней. День "простоя" – это приблизительно 21 тысяча евро. Таким образом, "Барселона" получит примерно 2,5 миллиона евро.

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В статье: Франция ФИФА Барселона Усман Дембеле
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
23.06.2021 в 14:57
Було смішно, якщо б не було так сумно... Ну хоч за одну травму доведеться не клубу втрачати. Проте знов халепа лише за копійки таку стекляшку продаси
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