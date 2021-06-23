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Marca: Реал и Боруссия Д начали переговоры по трансферу Холанда

Испания
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Ждем в Мадриде?

Marca: Реал и Боруссия Д начали переговоры по трансферу Холанда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вполне возможно, что боссы мадридского "Реала" переключат свое внимание с форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе на нападающего "Боруссии Д" Эрлинга Холанда – об этом сообщает испанское издание Marca.

Отмечается, что норвежец дал зеленый свет на переход. "Меренгам" нужно договориться со "шмелями" о сумме трансфера. Немцы хотят продать Холанда уже этим летом, ведь в июне 2022-го ценник упадет до 75 миллионов евро.

"Боруссия Д" оценивает Эрлинга в 150 миллионов евро. Флорентино Перес хочет сбить прайс до 130 млн. Этой покупкой президент "Реала" хочет показать болельщикам "сливочных" серьезность амбиций мадридского клуба на следующий сезон.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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Источник:
Marca

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