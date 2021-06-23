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Никто не хочет в Тоттенхэм. Нынешний коуч Севильи отказал шпорам
Кто будет следующим?
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Лондонский "Тоттенхэм" находится в поиске нового тренера. Не так давно у них сорвались переговоры с Пауло Фонсекой и Дженнаро Гаттузо.
Теперь стало известно, что им отказал и другой специалист. Речь о Хулене Лопетеги, который получил предложение от лондонского клуба.
Об этом в интервью рассказал президент "Севильи". Он рассказал, что предложение было достаточно щедрым, однако сам Лопетеги понимает, что в нынешнем клубе у него все идет хорошо.
Tottenham's search for Jose Mourinho's replacement continues as Julen Lopetegui joins list of names to reject head coach job ❌— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 23, 2021
Напомним, что в апреле "Тоттенхэм" отправил в отставку Жозе Моуриньо. Сезон "шпоры" заканчивали с Райаном Мейсоном.
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