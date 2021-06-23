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Никто не хочет в Тоттенхэм. Нынешний коуч Севильи отказал шпорам

Испания
(1 голосов)

Кто будет следующим?

Никто не хочет в Тоттенхэм. Нынешний коуч Севильи отказал шпорам

twitter.com/bichi_nazeer

UA-Футбол
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Лондонский "Тоттенхэм" находится в поиске нового тренера. Не так давно у них сорвались переговоры с Пауло Фонсекой и Дженнаро Гаттузо.

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Теперь стало известно, что им отказал и другой специалист. Речь о Хулене Лопетеги, который получил предложение от лондонского клуба.

Об этом в интервью рассказал президент "Севильи". Он рассказал, что предложение было достаточно щедрым, однако сам Лопетеги понимает, что в нынешнем клубе у него все идет хорошо.

Напомним, что в апреле "Тоттенхэм" отправил в отставку Жозе Моуриньо. Сезон "шпоры" заканчивали с Райаном Мейсоном.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Севилья Хулен Лопетеги
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Комментарии (2)
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Будєм разбіратся (Київ)
23.06.2021 в 19:49
Dear Tottenham representatives, if you see this message please check VITALY KVARTSYANY for availability. I hope it helps. Best regards
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Spokoyno (Київ)
23.06.2021 в 19:24
Був же тренер саме ТХ... НІТ, комусь закортіло за копійки все виграти! Тепер Кейна продадуть і ЛЄ не світитиме!
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