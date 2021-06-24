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Аргентинский маг Камп Ноу: сегодня Лионель Месси празднует День рождения
Останется ли в Каталонии, чтобы продолжать творить волшебство?
Eurosport
Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987-го в Росарио – сегодня ему исполняется 34 года. Аргентинец является капитаном своей сборной и каталонской "Барселоны". Месси – лучший бомбардир в истории "сине-гранатовых" и "альбиселесте".
С "Барсой" Лионель выиграл 10 титулов чемпиона Испании, 4 Лиги чемпионов УЕФА, 6 Кубков Испании, 8 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка Европы и 3 чемпионата мира среди клубов. Месси 6 раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА и 7 раз — чемпионата Испании. Аргентинец – шестикратный обладатель Золотого мяча (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).
???? Happy Birthday, Leo #Messi! ????❤️ pic.twitter.com/sDZdZ0Pz42— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 24, 2021
Напомним, ожидается, что сегодня будут новости о новом соглашении Лионеля с "Барселоной". Текущее истекает в конце месяца.
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