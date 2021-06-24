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Паулиньо хочет вернуться в Барселону
Контракт не имеет значения
Полузащитник Паулиньо заявил, что готов вернуться в "Барселону".
"Я очень хорошо знаю "Барселону". Я провел отличное время в этом клубе, мы выигрывали Лигу чемпионов и Кубок Испании. Если у меня будет еще один шанс, то я с удовольствием вернусь в команду. Деньги или срок контракта — не проблема, когда тебя зовет "Барселона". Я уже показывал это, когда уходил из "Гуанчжоу" на зарплату, которая была куда ниже, чем в Китае", — приводит Mundo Deportivo слова Паулиньо.
Паулиньо выступал за "Барселону" с августа 2017 года по январь 2019 года.
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