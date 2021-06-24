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Форвард Барселоны может продолжить карьеру в чемпионате Англии

Испания
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Брейтуэйт заинтересовал четыре клуба АПЛ

Форвард Барселоны может продолжить карьеру в чемпионате Англии

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт может вернуться в чемпионат Англии, пишет Sport.es.

По информации источника, 30-летним датчанином интересуются "Вест Хэм", "Бернли", "Брайтон" и "Норвич".

В сезоне-2020/21 Брейтуэйт провел 42 матча за "Барселону", на его счету 7 голов и 4 результативных передачи.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт
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