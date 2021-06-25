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Виллаш-Боаш: Рано или поздно, но Килиан Мбаппе все равно перейдет в Реал

Испания
(1 голосов)

Не далеко от истины

Виллаш-Боаш: Рано или поздно, но Килиан Мбаппе все равно перейдет в Реал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер "Порту", "Челси", "Тоттенхэма" и "Марселя" Андре Виллаш-Боаш поделился своими ожидания от карьеры главного французского таланта своего поколения Килиана Мбаппе. Цитирует специалиста издание Marca. Отметим, что контракт форварда с "ПСЖ" истекает ровно через год.

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"Я думаю, что рано или поздно, но Килиан Мбаппе все равно перейдет в "Реал". Криштиану Роналду подписал контракт с мадридским клубом уже в статусе звезды и стал еще более совершенным футболистом в столице Испании. Мне кажется, что Мбаппе может повторить этот путь".

"Его выступления на ЕВРО? Расстановка Дешама раскрывает лучшие качества Килиана, Дидье выжимает из него максимум".

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В статье: Андре Виллаш-Боаш Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
25.06.2021 в 15:43
Уже давно всем известно: как только начинают разгоняться вбросы о переходе какого-либо известного футболиста в мадридскую помойку, это означает лишь одно - это УТКИ.
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gaston29
25.06.2021 в 15:13
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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