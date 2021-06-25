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Виллаш-Боаш: Рано или поздно, но Килиан Мбаппе все равно перейдет в Реал
Не далеко от истины
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-тренер "Порту", "Челси", "Тоттенхэма" и "Марселя" Андре Виллаш-Боаш поделился своими ожидания от карьеры главного французского таланта своего поколения Килиана Мбаппе. Цитирует специалиста издание Marca. Отметим, что контракт форварда с "ПСЖ" истекает ровно через год.
"Я думаю, что рано или поздно, но Килиан Мбаппе все равно перейдет в "Реал". Криштиану Роналду подписал контракт с мадридским клубом уже в статусе звезды и стал еще более совершенным футболистом в столице Испании. Мне кажется, что Мбаппе может повторить этот путь".
"Его выступления на ЕВРО? Расстановка Дешама раскрывает лучшие качества Килиана, Дидье выжимает из него максимум".
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