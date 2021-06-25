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Перес: Мбаппе — один из лучших в мире, но он не в Реале
Президент сливочных хотел бы видеть француза в своей команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о нападающем "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе, которого ранее неоднократно связывали с переходом в стан "сливочных".
"Я не обсуждаю футболистов, которые играют не за "Реал". Знаю, чего хотят болельщики. Они хотят, чтобы в команде были лучшие игроки. Но возможен вариант, при котором лучшие попадут к нам в 18 лет. Тогда нужно будет немного подождать, чтобы они вышли на высочайший уровень. Все знают, какова моя политика — пускай играют лучшие, а с ними рядом будут молодые. Командам нужно обновляться, и сейчас мы именно на этой стадии.
Что касается Мбаппе, говорить о чужих футболистах — это неуважение. А люди доверяют мне. Мбаппе — один из лучших в мире, но он не в "Реале", — цитирует Переса AS со ссылкой на El Transistor.
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