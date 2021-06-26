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Перес заявил, что Реал не получал предложений по Варану

Испания
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У Рафаэля еще год по контракту со сливочными

Перес заявил, что Реал не получал предложений по Варану

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался насчет слухов о возможном уходе Рафаэля Варана из стана "сливочных".

"Я читаю новости о Варане в газетах и ничего не знаю. Он сейчас выступает на Евро, а вопрос продления контракта мы обсудим уже после. Я не общался с игроком и не знаю, чего он хочет. Он скажет, хочет ли уйти или остаться.

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Варан – игрок "Реала", у него еще год по контракту. Я не думаю, что у нас были предложения по нему", – рассказал Перес.

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В статье: Флорентино Перес Рафаэль Варан Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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