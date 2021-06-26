Перес заявил, что Реал не получал предложений по Варану

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался насчет слухов о возможном уходе Рафаэля Варана из стана "сливочных".

"Я читаю новости о Варане в газетах и ничего не знаю. Он сейчас выступает на Евро, а вопрос продления контракта мы обсудим уже после. Я не общался с игроком и не знаю, чего он хочет. Он скажет, хочет ли уйти или остаться.