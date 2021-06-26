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Бэйл может уехать в МЛС
Гарет может сменить клуб этим летом
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в "Лос-Анджелес Гэлакси" из МЛС. Клуб начал переговоры о трансфере 31-летнего игрока.
Валлиец вернулся в состав "сливочных" из "Тоттенхэма", в котором провел провел сезон на правах аренды. Однако главный тренер Карло Анчелотти на него не рассчитывает.
Бэйл сыграл за "Реал" в 171-м матче Ла-Лиги, забил 80 голов и отдал 48 ассистов. Его цена составляет 18 млн евро.
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Источник:Николо Скира
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