Ницца выкупила защитника Барселоны за 8,5 млн евро

Официальный сайт каталонской "Барселоны" сообщает, что защитник Жан-Клер Тодибо покинул клуб.

Французский игрок перешел в "Ниццу" - "орлята" выкупили центрбэка "сине-гранатовых" за 8,5 миллионов евро. Напомним, прошлий сезон 21-летний Тодибо провел в аренде в "Ницце".

Условия трансфера предусматривают дополнительные выплаты в размере 7 млн евро - в формате бонусов. Также "Барса" получила процент от последующей продажи Жан-Клера.

В прошлой кампании Лиги 1 Тодибо провел 19 матчей и забил 1 гол.