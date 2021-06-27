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Ницца выкупила защитника Барселоны за 8,5 млн евро
Тодибо перебрался в французский клуб на полноценной основе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Официальный сайт каталонской "Барселоны" сообщает, что защитник Жан-Клер Тодибо покинул клуб.
Французский игрок перешел в "Ниццу" - "орлята" выкупили центрбэка "сине-гранатовых" за 8,5 миллионов евро. Напомним, прошлий сезон 21-летний Тодибо провел в аренде в "Ницце".
Условия трансфера предусматривают дополнительные выплаты в размере 7 млн евро - в формате бонусов. Также "Барса" получила процент от последующей продажи Жан-Клера.
В прошлой кампании Лиги 1 Тодибо провел 19 матчей и забил 1 гол.
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