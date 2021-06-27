  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ницца выкупила защитника Барселоны за 8,5 млн евро
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ницца выкупила защитника Барселоны за 8,5 млн евро

Испания
(1 голосов)

Тодибо перебрался в французский клуб на полноценной основе

Ницца выкупила защитника Барселоны за 8,5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Новина українською

Официальный сайт каталонской "Барселоны" сообщает, что защитник Жан-Клер Тодибо покинул клуб.

Французский игрок перешел в "Ниццу" - "орлята" выкупили центрбэка "сине-гранатовых" за 8,5 миллионов евро. Напомним, прошлий сезон 21-летний Тодибо провел в аренде в "Ницце".

Условия трансфера предусматривают дополнительные выплаты в размере 7 млн евро - в формате бонусов. Также "Барса" получила процент от последующей продажи Жан-Клера.

В прошлой кампании Лиги 1 Тодибо провел 19 матчей и забил 1 гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ницца (Франция) Жан-Клер Тодибо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Барселона"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...