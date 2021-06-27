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Хавертц: Мюллер – третий помощник тренера в сборной Германии
Кай заявил, что Томас очень важен для Германии
Атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хавертц поделился мыслями насчет партнера по национальной команде Томаса Мюллера.
"Мюллер – третий помощник тренера. Своим авторитетом он привлекает множество игроков.
Томас очень важен для нас в плане общения на поле. С ним весело играть", – рассказал Хавертц.
29-го июня Германия будет играть против Англии в рамках 1/8 Евро-2020.
????️ @kaihavertz29: "@esmuellert_ ist der dritte Co-Trainer ???? Er zieht durch seine Art und Weise viele Spieler mit und ist für uns in der Kommunikation auf dem Platz sehr wichtig. Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuspielen."#DFBPK #EURO2020 #GER #Havertz #Müller #DieMannschaft pic.twitter.com/fj27DYfN1l— Die Mannschaft (@DFB_Team) June 27, 2021
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