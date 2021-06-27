Хавертц: Мюллер – третий помощник тренера в сборной Германии

Атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хавертц поделился мыслями насчет партнера по национальной команде Томаса Мюллера.

"Мюллер – третий помощник тренера. Своим авторитетом он привлекает множество игроков.

Томас очень важен для нас в плане общения на поле. С ним весело играть", – рассказал Хавертц.