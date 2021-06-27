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Хавертц: Мюллер – третий помощник тренера в сборной Германии

Испания
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Кай заявил, что Томас очень важен для Германии

Хавертц: Мюллер – третий помощник тренера в сборной Германии

Новина українською

Атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хавертц поделился мыслями насчет партнера по национальной команде Томаса Мюллера.

"Мюллер – третий помощник тренера. Своим авторитетом он привлекает множество игроков.

Томас очень важен для нас в плане общения на поле. С ним весело играть", – рассказал Хавертц.

29-го июня Германия будет играть против Англии в рамках 1/8 Евро-2020.

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В статье: Томас Мюллер Кай Хавертц
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