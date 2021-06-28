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Барселона объявит о новом контракте с Месси в День рождения президента каталонского клуба

Испания
(1 голосов)

В праздник самого Лео не успели

Барселона объявит о новом контракте с Месси в День рождения президента каталонского клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" завершает сделку по новому трудовому договору с капитаном первой команды "сине-гранатовых" Лионелем Месси. По информации испанского издания Marca, пресс-служба каталонского клуба объявит о подписании нового соглашения (на 2 года) до 30 июня. Напомним, в противном случае, ровно в полночь в последний день месяца аргентинец станет свободным агентом.

Президент "Барсы" Жоан Лапорта действительно хотел сообщить об обновлении контракта с Лео 24 июня, в этот день Месси исполнилось 34 года. Тем не менее, не вышло – теперь босс желает сделать официальное объявление 29 числа, в свой собственный День рождения.

Источник подчеркивает, что если "Барселона" не успеет с долгожданной новостью до 30 июня, то это станет серьезным эмоциональным ударом для "кулес". Месси находится в структуре клуба уже больше 20 лет.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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dmitroj88
28.06.2021 в 13:16
Да зассыт он с теплого места срываться, не зря же у него репутация ссыкла...
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+1
0
prockop4uck (Киев)
28.06.2021 в 12:21
Видимо малышка продолжает истерить
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+1
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
28.06.2021 в 12:08
Все в порядке.
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+1
-3


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