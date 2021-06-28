Президент Ла Лиги: Если Барселона и Реал действительно нарушили правила УЕФА, то должны быть санкции

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что к мадридскому "Реалу" и каталонской "Барселоне" нужно применить санкции из-за их участия в Суперлиге.

"Если клубы нарушили устав УЕФА, то на них должны быть наложены санкции. Факты очень серьезны, независимо от того, являются ли эти клубы испанскими. Меня огорчает, что "Реал" думает о Суперлиге, турнире, который может дополнительно загрузить европейский футбол и футбол внутри отдельных стран".

"Этот проект существует в голове Флорентино Переса уже 20 лет. Слушая его, иногда возникает впечатление, что он пытается быть Робин Гудом. Черт, парень, это же не так, "Реал" и "Барса" – не чемпионы Европы по управлению всем и вся. К слову, Перес все еще не может сказать, что суды за него, пока не будет официоза. У УЕФА его по-прежнему нет . "Барса"? Их ситуация с финансами объясняет, почему они вступили в Суперлигу".