  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент Ла Лиги: Если Барселона и Реал действительно нарушили правила УЕФА, то должны быть санкции
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Ла Лиги: Если Барселона и Реал действительно нарушили правила УЕФА, то должны быть санкции

Испания
(1 голосов)

Логично

Президент Ла Лиги: Если Барселона и Реал действительно нарушили правила УЕФА, то должны быть санкции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что к мадридскому "Реалу" и каталонской "Барселоне" нужно применить санкции из-за их участия в Суперлиге.

"Если клубы нарушили устав УЕФА, то на них должны быть наложены санкции. Факты очень серьезны, независимо от того, являются ли эти клубы испанскими. Меня огорчает, что "Реал" думает о Суперлиге, турнире, который может дополнительно загрузить европейский футбол и футбол внутри отдельных стран".

"Этот проект существует в голове Флорентино Переса уже 20 лет. Слушая его, иногда возникает впечатление, что он пытается быть Робин Гудом. Черт, парень, это же не так, "Реал" и "Барса" – не чемпионы Европы по управлению всем и вся. К слову, Перес все еще не может сказать, что суды за него, пока не будет официоза. У УЕФА его по-прежнему нет . "Барса"? Их ситуация с финансами объясняет, почему они вступили в Суперлигу".

Читайте такжеТебас: На Барселону приходится половина убытков Ла Лиги – это 700 млн евро. Реал справился безупречно

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Примера Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Суперлига Хавьер Тебас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...