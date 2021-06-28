Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неудачник испанской Примеры нашел тренера в Мексике
Фото: AS/автор невідомий
Испанский клуб "Уэска" взял 33 дня, чтобы найти замену Пачете (Хуан Хосе Рохо Мартин), он только что возглавил "Реал Вальядолид". Клуб искал новий курс и нашел его в лице мексиканца Игнасио Амбриса.
56-летний тренер приезжает в Уэска, чтобы добиться возвращения из Сегунды в Примеру в сезоне 2021/22.
На посту тренера Игнасио Амбрис провел более 400 игр в мексиканской лиге, выиграл Лигу чемпионов с командой "Америка" в 2016 году, чемпионат с "Леоном" в 2020 году и кубок - с "Некаксой" в 2018 году, напоминает AS.
У будущего тренера "Уэски" било предложение от сборной Коста-Рики, но он предпочел его испанскому клубу "Уэска".
В Испании он был тренером-помощником Хавьера Агирре в "Осасуне" и "Атлетико", а остальную часть карьеры провел в мексиканском футболе.
Амбрис как футболист выступал за сборную Мексики, в частности на чемпионате мира в США в 1994 году.
"Уэска "уже дважды подряд сумела вернуться в Примеру после вылетов - в 2018 и 2020 годах. Теперь задача Амбриса - вывести команду в Ла Лигу Сантандер в третий раз.
Популярное сейчас
- "Езжай скорее". Луческу готов отпустить Супрягу в Серию А
- Неправильная оценка ситуации и методологическая ошибка российского рефери. О судействе матча Нидерланды - Чехия
- Плесень и разруха. Металлист показал, как выглядит база клуба
- Президент Реала: Мы потеряли 8 миллиардов, а Чеферин повышает себе зарплату. Футбол умирает
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО