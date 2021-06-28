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Неудачник испанской Примеры нашел тренера в Мексике

Испания
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Неудачник испанской Примеры нашел тренера в Мексике

Фото: AS/автор невідомий

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Испанский клуб "Уэска" взял 33 дня, чтобы найти замену Пачете (Хуан Хосе Рохо Мартин), он только что возглавил "Реал Вальядолид". Клуб искал новий курс и нашел его в лице мексиканца Игнасио Амбриса.

56-летний тренер приезжает в Уэска, чтобы добиться возвращения из Сегунды в Примеру в сезоне 2021/22.

На посту тренера Игнасио Амбрис провел более 400 игр в мексиканской лиге, выиграл Лигу чемпионов с командой "Америка" в 2016 году, чемпионат с "Леоном" в 2020 году и кубок - с "Некаксой" в 2018 году, напоминает AS.

У будущего тренера "Уэски" било предложение от сборной Коста-Рики, но он предпочел его испанскому клубу "Уэска".

В Испании он был тренером-помощником Хавьера Агирре в "Осасуне" и "Атлетико", а остальную часть карьеры провел в мексиканском футболе.

Амбрис как футболист выступал за сборную Мексики, в частности на чемпионате мира в США в 1994 году.

"Уэска ​"​уже дважды подряд сумела вернуться в Примеру после вылетов - в 2018 и 2020 годах. Теперь задача Амбриса - вывести команду в Ла Лигу Сантандер в третий раз.

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В статье: Уэска Игнасио Амбрис
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