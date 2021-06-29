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До конца карьеры? Ветеран Севильи продлил соглашение с клубом на 3 года

Испания
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Он и есть "Севилья"

До конца карьеры? Ветеран Севильи продлил соглашение с клубом на 3 года

Sevilla

Новина українською

Защитник Хесус Навас остается в испанском клубе "Севилья". 35-летний защитник (он может сыграть и вингера) продлил контракт с "нервионцами" на 3 года. В честь данного события на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" устроили праздничное мероприятие, на котором Навас и подписал соглашение.

"Я хочу поблагодарить всех болельщиков. Я всегда хотел остаться здесь, даже в трудные времена. Не могу дождаться, когда они снова увидят меня на поле с моими товарищами по команде. Для меня большая честь носить эту футболку, и я хочу, чтобы болельщики снова наслаждались нашими действиями на поле. Быть ​​капитаном и работать над достижением целей – это невероятно".

Напомним, Навас выступал за "Севилью" с 2003-го по 2013-й год, после чего вернулся в испанский клуб в 2017 году. В этот "перерыв" Хесус защищал цвета "Манчестер Сити".

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В статье: Хесус Навас Севилья
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Источник:
Sevilla

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