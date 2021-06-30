Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона разорвала контракт с хавбеком, который играл в матче ЛЧ с киевским Динамо
И больше на поле не выходил
Prensa Libre
Испанская "Барселона" сообщила 22-летнему бразильскому легионеру Матеусу Фернандесу Сикейре, что клуб больше не нуждается в его услугах и разрывает контракт, который действовал до июня 2025 года.
Опорный полузащитник Матеус перешел в "Барселону" зимой 2020 года из бразильского "Палмейраса" за 7 млн евро. Еще 3 млн евро были предусмотрены как потенциальные бонусы.
После перехода в "Барселону" Матеус провел на поле 17 минут в матче против киевского "Динамо" (4:0). Больше он не играл.
Популярное сейчас
- Сергей Нагорняк возглавил Эпицентр - СМИ
- Известно, в какой форме сборная Украины сыграет со Швецией - ФОТО
- Металлист 1925 просматривает экс-голкипера Днепра и Волыни
- Гол одноклубника Малиновского: Хорватия вырывает овертайм в 1/8 Евро-2020
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО
- Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО