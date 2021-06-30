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Барселона разорвала контракт с хавбеком, который играл в матче ЛЧ с киевским Динамо

Испания
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И больше на поле не выходил

Барселона разорвала контракт с хавбеком, который играл в матче ЛЧ с киевским Динамо

Prensa Libre

Новина українською

Испанская "Барселона" сообщила 22-летнему бразильскому легионеру Матеусу Фернандесу Сикейре, что клуб больше не нуждается в его услугах и разрывает контракт, который действовал до июня 2025 года.

Опорный полузащитник Матеус перешел в "Барселону" зимой 2020 года из бразильского "Палмейраса" за 7 млн ​​евро. Еще 3 млн евро были предусмотрены как потенциальные бонусы.

После перехода в "Барселону" Матеус провел на поле 17 минут в матче против киевского "Динамо" (4:0). Больше он не играл.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Матеус Фернандес
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30.06.2021 в 01:14
В Динамо)
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