Барселона разорвала контракт с хавбеком, который играл в матче ЛЧ с киевским Динамо

Испанская "Барселона" сообщила 22-летнему бразильскому легионеру Матеусу Фернандесу Сикейре, что клуб больше не нуждается в его услугах и разрывает контракт, который действовал до июня 2025 года.

Опорный полузащитник Матеус перешел в "Барселону" зимой 2020 года из бразильского "Палмейраса" за 7 млн ​​евро. Еще 3 млн евро были предусмотрены как потенциальные бонусы.

После перехода в "Барселону" Матеус провел на поле 17 минут в матче против киевского "Динамо" (4:0). Больше он не играл.