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Барселона так и не объявила о новом контракте Месси. Похоже, Лионель стал свободным агентом
Куда теперь, Лео?
Getty Images / Global Images Ukraine
30 июня закончилось действие контракта Лионеля Месси с "Барселоной". В прессе давно ходила информация о том, что стороны вот-вот должны договориться о новом соглашении, но каждый раз дата переносилась.
В конце концов, ни "Барселона", ни Месси до сих пор не объявили о новом контракте. Это означает, что Лионель с первого июля стал свободным агентом и теперь может заключать соглашения с любым другим клубом.
Добавим, что сейчас Месси находится в Бразилии, где в составе сборной Аргентины участвует в Копа Америка. Лионель, забив три гола на групповом этапе, помог своей команде выйти в четвертьфинал, где встретится с Эквадором.
Напомним, что Месси переехал в Барселону в 2000 году, тогда клуб оплатил ему лечение дефицита гормона роста. С тех пор Лионель сыграл за клуб 778 матчей, в которых забил 672 гола и отдал более 300 результативных передач. С "Барселоной" он выиграл 35 титулов, включая 10 чемпионатов Испании и четыре Лиги Чемпионов, шесть раз выигрывал Золотой мяч.
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