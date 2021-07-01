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Опубликован календарь Ла Лиги – первое Эль-Класико пройдет осенью
Испанские дедлайны
Getty Images / Global Images Ukraine
Королевская испанская футбольная ассоциация опубликовала календарь матчей Примеры на сезон-2021/22. Отметим, что каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" встретятся в рамках Эль Класико 24 октября в 10-м туре, матч между грандами в первом круге пройдет на "Камп Ноу". Второе Эль Класико состоится 20 марта 2022 года на "Сантьяго Бернабеу" (29-й тур).
Таким образом, поединки 1-го тура чемпионата Испании пройдут 15 августа:
"Алавес" — "Реал"
"Барселона" — "Реал Сосьедад"
"Сельта" — "Атлетико"
"Мальорка" — "Бетис"
"Кадис" — "Леванте"
"Осасуна" — "Эспаньол"
"Севилья" — "Райо Вальекано"
"Валенсия" — "Хетафе"
"Вильярреал" — "Гранада"
"Эльче" — "Атлетик"
Сама кампания завершится 22 мая 2022-го. Напомним, в прошлом сезоне чемпионом первенства стал мадридский "Атлетико".
⚠️ #SorteoCalendario | ¡Así será la última jornada!— RFEF (@rfef) June 30, 2021
➡️ El Campeonato Nacional de Liga de Primera División concluirá el curso 2021/2022 el 22 de mayo. pic.twitter.com/AtzYyBrhk0
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