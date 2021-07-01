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Опубликован календарь Ла Лиги – первое Эль-Класико пройдет осенью

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Испанские дедлайны

Опубликован календарь Ла Лиги – первое Эль-Класико пройдет осенью

Getty Images / Global Images Ukraine

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Королевская испанская футбольная ассоциация опубликовала календарь матчей Примеры на сезон-2021/22. Отметим, что каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" встретятся в рамках Эль Класико 24 октября в 10-м туре, матч между грандами в первом круге пройдет на "Камп Ноу". Второе Эль Класико состоится 20 марта 2022 года на "Сантьяго Бернабеу" (29-й тур).

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Таким образом, поединки 1-го тура чемпионата Испании пройдут 15 августа:

"Алавес" — "Реал"

"Барселона" — "Реал Сосьедад"

"Сельта" — "Атлетико"

"Мальорка" — "Бетис"

"Кадис" — "Леванте"

"Осасуна" — "Эспаньол"

"Севилья" — "Райо Вальекано"

"Валенсия" — "Хетафе"

"Вильярреал" — "Гранада"

"Эльче" — "Атлетик"

Сама кампания завершится 22 мая 2022-го. Напомним, в прошлом сезоне чемпионом первенства стал мадридский "Атлетико".

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В статье: Эль Класико Примера Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
FCB

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