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Президент Барселоны: Хотел бы заявить, что Месси остается. Но пока не могу
Все настолько плохо?
Фото: DAZN
Президент испанской "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о ситуации с продлением контракта форварда Лионеля Месси.
Мне бы хотелось сказать, что Месси остается, и он хочет остаться. Все складывается как надо, и мы пытаемся найти то решение, которое устроит всех.
Но все упирается в фэйр-плей. Я бы хотел заявить, что он остается. Но пока не могу. Однако мы по-прежнему ведем над этим работу, - цитирует Лапорту Marca.
Сегодня Месси формально
Лапорта ведет переговоры с Месси относительно нового контракта еще с весны, с тех пор как вернулся на пост президента клуба.
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