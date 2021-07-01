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Президент Барселоны: Хотел бы заявить, что Месси остается. Но пока не могу

Испания
(2 голосов)

Все настолько плохо?

Президент Барселоны: Хотел бы заявить, что Месси остается. Но пока не могу

Фото: DAZN

Новина українською

Президент испанской "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о ситуации с продлением контракта форварда Лионеля Месси.

Мне бы хотелось сказать, что Месси остается, и он хочет остаться. Все складывается как надо, и мы пытаемся найти то решение, которое устроит всех.

Но все упирается в фэйр-плей. Я бы хотел заявить, что он остается. Но пока не могу. Однако мы по-прежнему ведем над этим работу, - цитирует Лапорту Marca.

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Сегодня Месси формально стал свободным агентом, срок его соглашения с "Барселоной" закончился.

Лапорта ведет переговоры с Месси относительно нового контракта еще с весны, с тех пор как вернулся на пост президента клуба.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Комментарии (5)
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rivnenskyi (Рівне)
01.07.2021 в 20:01
Всі ми пам'ятаємо історію яка була минулого літа - Месі хотів піти з Барси, але вирішив залишитися бо йому довелося б платити велику неустойку. Він хотів піти, а Барса без бабла не відпускала. Тоді то я і зрозумів, що вся ця любов аргентинця до клубу вимірюється лише в грошах. Про це зараз натякає і президент Барселони. Месі отримав дар гри в м'яч, проте не має психології Мальдіні, Пуйоля, Тотті й інших ВЕЛИКИХ і відданих своєму клубу гравців. Також він і не Роналду, який завжди шукає нові виклики й титули. Месі - художник, інтроверт. Людина яка шукає комфорт і вигоду. Він звичайний, дуже.
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+1
0
prockop4uck (Киев)
01.07.2021 в 19:29
Поведение настоящего капитана)
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+1
0
Algrab (Костопiль)
01.07.2021 в 18:32
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0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
01.07.2021 в 18:17
Всё упирается в честную игру... Ни..уя не понял... Протупчук, а ну-ка объясни, шо там за мутня происходит? Кабан бабло зажал, потому шо Месси слишком дох..я хочет или одно из двух?
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prockop4uck (Киев)
01.07.2021 в 19:33
Он же понятно сказал. Твой кумир хочет столько зарплаты, сколько клуб не зарабатывает)
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0
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