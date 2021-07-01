Президент Барселоны: Хотел бы заявить, что Месси остается. Но пока не могу

Президент испанской "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о ситуации с продлением контракта форварда Лионеля Месси.

Мне бы хотелось сказать, что Месси остается, и он хочет остаться. Все складывается как надо, и мы пытаемся найти то решение, которое устроит всех.

Но все упирается в фэйр-плей. Я бы хотел заявить, что он остается. Но пока не могу. Однако мы по-прежнему ведем над этим работу, - цитирует Лапорту Marca.