Испания
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Серхио Рамос испугался АПЛ - кроме ПСЖ у него было 2 варианта
Даже большими деньгами не заманили
Фото: BR
Вот-вот бывший центральный защитник мадридского "Реала" 35-летний Серхио Рамос подпишет контракт с французским "ПСЖ".
Испанцу поступило два предложения из чемпионата Англии. Одно из них было финансово выгоднее, чем в случае с парижанами.
Однако Рамос предпочел выступать в столице Франции, отмечает RMC Sport.
Напомним, что в июне Серхио Рамос ушел из "Реала", где провел 16 лет.
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аалекс ( Крым)
01.07.2021 в 22:29
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Забиватор (Mariupol)
01.07.2021 в 22:06
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