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Серхио Рамос испугался АПЛ - кроме ПСЖ у него было 2 варианта

Испания
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(2 голосов)

Даже большими деньгами не заманили

Серхио Рамос испугался АПЛ - кроме ПСЖ у него было 2 варианта

Фото: BR

Новина українською

Вот-вот бывший центральный защитник мадридского "Реала" 35-летний Серхио Рамос подпишет контракт с французским "ПСЖ".

Испанцу поступило два предложения из чемпионата Англии. Одно из них было финансово выгоднее, чем в случае с парижанами.

Однако Рамос предпочел выступать в столице Франции, отмечает RMC Sport.

Напомним, что в июне Серхио Рамос ушел из "Реала", где провел 16 лет.

Серхио Рамос испугался АПЛ - кроме ПСЖ у него было 2 варианта - изображение 1

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) АПЛ ПСЖ
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Комментарии (2)
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аалекс ( Крым)
01.07.2021 в 22:29
Не думаю, что Рамоса может что-либо испугать.
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Забиватор (Mariupol)
01.07.2021 в 22:06
Куда ему пенсионеру в АПЛ, лучше пешком играть за ПСЖ
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