Серхио Рамос испугался АПЛ - кроме ПСЖ у него было 2 варианта

Вот-вот бывший центральный защитник мадридского "Реала" 35-летний Серхио Рамос подпишет контракт с французским "ПСЖ".

Испанцу поступило два предложения из чемпионата Англии. Одно из них было финансово выгоднее, чем в случае с парижанами.

Однако Рамос предпочел выступать в столице Франции, отмечает RMC Sport.

Напомним, что в июне Серхио Рамос ушел из "Реала", где провел 16 лет.