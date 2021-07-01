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Месси здесь ни к чему. Известна причина задержки с заключением контракта Лионеля

Испания
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Месси здесь ни к чему. Известна причина задержки с заключением контракта Лионеля

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Завтра утром должна состояться встреча президента "Барселоны" Жоана Лапорты и руководителя Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Стороны обсудят ситуацию с контрактом форварда Лионеля Месси.

Каталонский клуб намерен заключить с аргентинцем соглашение, согласно которому первые 2 года нападающий будет выступать за клуб, а потом станет его послом.

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Для того, чтобы не был превышен потолок зарплат (fair play), "Барса" хочет распределить объем выплат в пользу Месси не на 2 года, а на более длительный срок.

Отмечается, что Тебас выступает категорически против такого шага. Поэтому вопрос о продлении контракта с Месси остается в подвешенном состоянии, информирует Diario Sport.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
02.07.2021 в 00:23
Так, нужна помощь финансиста Почему раньше зарплата помещалась под потолком, а когда уменьшили, перестала помещаться? Что за потолки такие в этом помещении? )
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