Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси здесь ни к чему. Известна причина задержки с заключением контракта Лионеля
Завтра утром должна состояться встреча президента "Барселоны" Жоана Лапорты и руководителя Ла Лиги Хавьера Тебаса.
Стороны обсудят ситуацию с контрактом форварда Лионеля Месси.
Каталонский клуб намерен заключить с аргентинцем соглашение, согласно которому первые 2 года нападающий будет выступать за клуб, а потом станет его послом.
Для того, чтобы не был превышен потолок зарплат (fair play), "Барса" хочет распределить объем выплат в пользу Месси не на 2 года, а на более длительный срок.
Отмечается, что Тебас выступает категорически против такого шага. Поэтому вопрос о продлении контракта с Месси остается в подвешенном состоянии, информирует Diario Sport.
Популярное сейчас
- Реднапп: Может, если сыграет Шевченко, то у Украины появятся шансы на полуфинал
- Два игрока сборной Украины - в топ-5 лучших игроков Евро-2020 по перехватам
- Минутка умилений. Спонсор – сборная Украины: как защитник Швеции вернулся домой и попал в объятия семьи
- Игрок Украины - в составе символической сборной 1/8 Евро-2020 по версии SofaScore
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО
Новости по теме
- 12:02 Зарубежные Барселона объявит о новом контракте с Месси в День рождения президента каталонского клуба
- 10:05 Зарубежные Лапорта – о контракте Месси, живой Суперлиге, назначении сестры в руководство и финансах Барселоны
- 13:55 Зарубежные Президент Барселоны Лапорта: Бутсы Лео Месси продолжат работу на поле Камп Ноу